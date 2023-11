Die meisten Berlinerinnen und Berliner wohnen zur Miete in einer Wohnung. Nur die wenigsten können es sich leisten, im Laufe ihres Lebens eine Eigentumswohnung zu kaufen. Eine aktuelle Analyse des Immobilienportals immowelt.de zeigt, wie viel Eigentumswohnungen im 500-Meter-Umkreis des Berliner S- und U-Bahn-Netzes der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kosten.

Laut Immowelt haben die verschiedenen Linien Einfluss auf die Immobilienpreise. So sind die Preise innerhalb der Ringbahn deutlich höher als direkt außerhalb. Innerhalb von zwei U-Bahn-Haltestellen kann so eine Preisdifferenz von bis zu 1800 Euro beim Quadratmeterpreis von Wohneigentum entstehen.

Preisniveau der Eigentumswohnungen in Berlin sehr unterschiedlich

Als Beispiel wird die U2-Haltestelle Eberswalderstraße im Prenzlauer Berg mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6557 Euro genannt. An der Vinetastraße in Pankow, nur zwei Stationen weiter nördlich, ist der Quadratmeterpreis mit 4681 Euro deutlich niedriger. „Das Verlassen des S-Bahn-Rings an der Schönhauser Allee (5877 Euro) sorgt also dafür, dass der Immobilienpreis um nahezu ein Drittel günstiger wird“, so Immowelt.

Dieses Phänomen sei auch an anderen Stellen in Berlin zu beobachten. Rund um die Yorckstraße in Schöneberg kostet der Quadratmeter 5540 Euro, am Südkreuz 5093 Euro. Doch nur eine Station mit der S2 stadtauswärts am Priesterweg sinkt der Preis auf 4385 Euro und das, obwohl die Station auch im Bezirk Schöneberg liegt.

Die Karte zeigt Immobilienpreisen an ausgewählten Stationen in Berlin. immowelt.com

Berlins teuersten Eigentumswohnungen im Bezirk Mitte

Doch wo sind die Immobilienpreise in Berlin am höchsten? Laut Immowelt sind die Wohnungen rund um den U-Bahnhof Unter den Linden am teuersten: 8514 Euro werden hier pro Quadratmeter fällig. Mit Quadratmeterpreisen von meist mehr als 7000 Euro gehört Berlin-Mitte zu den teuersten Gegenden in Berlin.

Hier gibt es die teuersten Eigentumswohnungen in Berlin gemessen (Quadratmeterpreis) Unter den Linden: 8514 Euro pro Quadratmeter

Friedrichstraße: 7339 Euro pro Quadratmeter

Brandenburger Tor: 7333 Euro pro Quadratmeter

Hackescher Markt: 7302 Euro pro Quadratmeter

Die teuersten Immobilen an U-Bahnlinien befinden sich entlang der Haltestellen der U2 und U1/U3. Die U2 führt von Pankow durch den Prenzlauer Berg über den Potsdamer Platz (6995 Euro) in Richtung Ruhleben (4514 Euro). Die U3 beziehungsweise U1 fährt von der Warschauer Straße (5527 Euro) über die Möckernbrücke (6155 Euro) an den Wittenbergplatz (6059 Euro).

Von dort geht es weiter in Richtung Krumme Lanke (5978 Euro). Hier wird es auch außerhalb des S-Bahn-Rings nicht günstiger, da die Linie durch das für seine Villen bekannte Dahlem fährt. Rund um die Haltestellen Dahlem Dorf (7432 Euro) und Freie Universität (7336 Euro) bleiben die Preise hoch.

Von Berlin ins Brandenburger Umland: Hier sind Eigentumswohnungen günstig

Die günstigsten Preise für Eigentumswohnungen finden sich in Bernau am Ende der S2 für durchschnittlich 2600 Euro pro Quadratmeter. Da das Berliner S-Bahn-Netz sich weit bis ins Brandenburger Umland streckt, sind die Preisunterschiede massiv.

Zur Berechnung der Kaufpreise wurden auf immowelt.de inserierte Angebote in Berlin und Brandenburg als Grundlage genommen, die im Umkreis von 500 Metern von U- oder S-Bahn-Stationen liegen. Die Preise beziehen sich auf Angebotspreise für Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 1. Oktober 2023.