Berlin - Die Immunität des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) ist aufgehoben worden. Seine Diensträume werden durchsucht. Das teilte der Bundestag der Berliner Zeitung schriftlich mit.

Nüßlein wird als Mandatsträger unter anderem Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken vorgeworfen, wie die Generalstaatsanwaltschaft München auf Anfrage mitteilt. Sie hat die Ermittlungen gegen Nüßlein übernommen. Es geht in dem Fall auch um einen zweiten Beschuldigten. Wer es ist, bleibt unklar.

„Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens werden heute 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsucht und Beweismittel sichergestellt, die in der Folge ausgewertet werden“, so die Generalstaatsanwaltschaft München. Es gehe um einen Anfangsverdacht und es gelte die Unschuldsvermutung.