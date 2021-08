Berlin - Der Impf-Drive-in auf dem Ikea-Parkplatz in Lichtenberg bietet ab sofort auch Impfungen für Kinder und Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren an. Das teilte der Bezirk am Dienstag mit. Kinder und Jugendliche bekommen den Impfstoff von Moderna.

Der Bezirk weist darauf hin, dass unter 16-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Impfung erscheinen müssen.

Auf dem Ikea-Parkplatz können sich Berlinerinnen und Berliner ohne Anmeldung impfen lassen. Erwachsene können zwischen den Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson wählen. Geöffnet ist der Impf-Drive-in und -Walk-in täglich von 11 bis 19 Uhr. Nachmittags und abends sei nach bisherigen Erfahrungen mit sehr kurzen Wartezeiten zu rechnen.