Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steht aktuell in der Kritik. Der Vorwurf: Lauterbach tätige unwahre Aussagen. Der Anlass dafür sind unterschiedliche Bemerkungen Lauterbachs zur Sinnhaftigkeit einer vierten Impfung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine vierte Corona-Impfung derzeit nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen.

In zahlreichen sozialen Medien wurde Lauterbach vorgehalten, er habe entgegen der Experten-Empfehlung der Stiko die „Impfung für alle jüngeren Leute“ empfohlen habe. Nun ist der Gesundheitsminister in die Offensive gegangen und sagt, er habe das nie gesagt. Hat er recht?

Lauterbach: „Ich habe nicht gesagt: Für alle die vierte Impfung“

Lauterbach sagte dem ZDF am 9. August 2022: „Ich habe nicht gesagt: Für alle die vierte Impfung“. Und weiter: „Ich habe nie gesagt, dass alle jüngeren Leute sich jetzt impfen lassen sollen. Das ist einfach falsch.“

Lauterbach: „Ich hatte vom Erwägen gesprochen“

Gegenüber der ARD-„Tagesschau“ hatte Lauterbach bereits am 29. Juli 2022 von einer falschen Darstellung gesprochen und auf Nachfrage betont, er habe „vom Erwägen“ gesprochen.

Wörtlich sagte der Gesundheitsminister: „Es war tatsächlich eine falsche Darstellung. Ich hatte im sogenannten Spitzengespräch mit dem Spiegel gesagt, dass es auch für die Unter-60-Jährigen manchmal sinnvoll sein kann, eine vierte Impfung in Erwägung zu ziehen. Ich hatte vom Erwägen gesprochen, in Absprache mit dem Hausarzt.“

Lauterbach im Gespräch mit der ARD.

In dem von Lauterbach angesprochenen Spitzengespräch mit dem Spiegel hatte Lauterbach am 14. Juli 2002 gesagt: „Ich selbst würde es wie folgt machen: Wenn jemand den Sommer genießen und will kein Risiko gehen, beispielsweise zu erkranken, vielleicht auch länger zu erkranken oder an Long Covid zu erkranken, dann würde ich, in Absprache natürlich mit dem Hausarzt, würde ich auch Jüngeren die Impfung empfehlen.“

Lauterbach: „In Absprache natürlich mit dem Hausarzt würde ich auch Jüngeren die Impfung empfehlen“

Lauterbach im Gespräch mit dem Spiegel.

Lauterbach weiter: „Die Stiko empfiehlt ja jetzt nur im Allgemeinen, aber die Impfentscheidung ist ja immer eine Entscheidung zwischen Hausarzt und dem Betroffenen.“ Der Moderator Markus Feldenkirchen fragt nach: „Also Sie empfehlen es schon auch für Jüngere nach Absprache mit dem Hausarzt?“ Lauterbach: „Nach Rücksprache mit dem Arzt, ganz genau. Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit.“