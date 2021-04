Berlin - Aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff für über 60-Jährige wurden die zur Verfügung stehenden Impftermine im Impfzentrum Tempelhof bis zum 20. April verlängert. Dies teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit.

Bereits über die Osterfeiertage konnten sich 60- bis 70-Jährige aus Berlin auch ohne Vorerkrankungen gegen das Coronavirus impfen lassen. Als Impfzentren standen die Standorte in den ehemaligen Flughäfen Tempelhof und Tegel bereit.

Die Hotline für die Impftermine glüht

Die Termin-Hotline glühte seit Gründonnerstag. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass der Senat jetzt die Aktion verlängert hat.

Im Impfzentrum Tegel, in dem seit 2. April ebenfalls Astrazeneca an 60- bis 70-jährige Menschen verimpft wurde, liefen die Impfungen für diesen Personenkreis dagegen wie geplant am Dienstag aus. Für Terminbuchungen in Tempelhof ist laut Senat die Impfhotline unter 030/9028 2200 zu erreichen.