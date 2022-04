Im Bundestag debattieren seit neun Uhr Befürworter und Gegner einer Impfpflicht. Die Debatte ist außerordentlich lebhaft, seit zwei Stunden tragen Abgeordnete ihre Positionen vor, debattieren mit Zwischenrufern. Vier Anträge stehen später zur Abstimmung. Vor dem Reichstag versammeln sich seit dem Morgen Gegner der Impfpflicht und Gegendemonstranten. Unsere Reporter sind im Bundestag und im Regierungsviertel unterwegs. Lesen Sie hier alle Neuigkeiten zur Impfpflicht-Debatte.

Impfpflicht für alle ist vom Tisch

Ü-60-Impfpflicht wackelt

Auch Anträge gegen eine Impfpflicht

Demonstrationen vor dem Reichstag

Nun wird um die Reihenfolge der Abstimmung gestritten

Nach dem Streit ist vor dem Streit. Zwar sind nun die Argumente der Impfpfgegner und Befürworter nochmal ausgetauscht worden, doch jetzt wird darüber gestritten, wie und in welcher Reihenfolge abgestimmt werden soll. Die Union hat die Debatte über die Geschäftsordnung verlangt.

Es geht um die Frage: Welcher Antrag soll zuerst zur Abstimmung kommen?

Abgeordnete von Ampel und Union machen der jeweils anderen Seite schwere Vorwürfe. Irene Mihalic von den Grünen ruft zu Beginn ihres Redebeitrags zwar: „Vielleicht beruhigen wir uns alle jetzt erst einmal!“, spart aber auch nicht an Vorwürfen gegenüber der Union.

Johannes Vogel von der FDP setzt sich gegen die Angriffe von Thorsten Frei von der Union zur Wehr. Die Union hatte der Ampel ein „unparlamentarisches“ sogar, „rechtsmissbräuchliches“ Verfahren vorgeworfen. „Sie pöbeln im Klassenzimmer rum, obwohl sie nicht mal die Hausaufgaben machen.“

Wenn es kein Einvernehmen über die Abstimmungsreihenfolge gibt, wird über diese Reihenfolge abgestimmt, erklärt Vogel. So mache man das im diesem Parlament.

Das letzte Wort in der Aussprache hat Friedrich Merz

Der letzte Redner laut offizieller Rednerliste der ersten Lesung ist nach zweieinhalb Stunden Dirk Wiese (SPD) aus der Gruppe Baehrens/Janacek. Er unterscheidet zwischen CDU und CSU. Letztere wären sehr viel konstruktiver gewesen. Doch seit einem Tweet von Merz am Wochenende seien alle Kanäle zwischen den Parteien verstummt.

„Auch Opposition entbindet nicht von staatspolitischer Verantwortung!“, ruft Wiese dann Merz zu. Weil Wiese sich dazu hinreißen lässt, erhält Merz das letzte Wort in der Aussprache, er darf eine persönliche Erklärung abgegeben.

Erst versucht er die Ampel zu spalten, zeigt auf die FDP und sagt: Nur weil diese Fraktion es wolle, brauche die Ampel die Union überhaupt. Ullmann wirft die Hände hoch. Applaus. „Es handelt sich nach unserer Einschätzung heute nicht um eine Gewissensentscheidung“, sagt Merz. Deshalb gebe es einen gemeinsamen Antrag der Unionsfraktion. Merz kündigt quasi eine geschlossene Abstimmung der Fraktion an.

Dann beginnt ein Streit um die Reihenfolge der Abstimmungen. Der Ton bleibt gereizt, der Streit zwischen Ampel und Union scheint sich eher zu verschärfen.

Bundestag, Impfpflichtdebatte 7. April 2022.

Ampel und Union werfen sich gegenseitig Tricks vor

SPD, Grüne und Union werfen sich in der Debatte gegenseitig immer wieder verfahrenstechnische Tricks vor, die dazu geführt haben sollen, dass man sich nicht auf einen gemeinsamen Antrag einigen konnte. Keiner will als unkonstruktiv gelten.

Mal sollen die Grünen eine Anfrage der Union nicht fristgerecht beantwortet haben, dann sollen die Unionsabgeordneten keinen Termin für ein Treffen gefunden haben. Beide Seiten, so scheint es, wollen an diesem Tag auch ihren Charakter als verantwortungsvolle Volksparteien verteidigen.

Impfpflicht-Befürworter warnen vor dem Herbst

Immer wieder warnen Abgeordnete, die für eine Impfpflicht plädieren, vor den Entwicklungen im Herbst. Dann könne eine neue, schwere Corona-Welle drohen.

Man wird nicht sagen können, man habe es nicht gewusst, so eine Abgeordnete. Nina Stahr von den Grünen erzählt von einer „kleinen Lisa“, die auch dann weiter Kindergeburtstage feiern möchte. Das Mädchen lebe in einer Schattenfamilie. So nennen sich Familien, zu denen Menschen mit schweren Vorerkrankungen gehören, die trotz Impfung und Booster von schweren Covid-Verläufen bedroht sind.

Stahr unterstützt den Antrag der Gruppe Janecek, die für eine Impfpflicht ab 60 eintritt.

Die Union verweist darauf, dass ihr Entwurf die Möglichkeit biete, im Herbst auf eventuelle Wellen zu reagieren.

„Reagieren reicht nicht“, sagt Heike Baehrens (SPD). Es dürfe nicht sein, „dass wir noch einmal in einen Lockdown müssen“.

Demonstranten rücken Impfpflicht in Nähe von NS-Medizinverbrechen

Eine Frau hält ein Pappschild in den Händen „Nürnberger Kodex“. Er gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess (1946/47) zu den medizinischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung. Danach ist bei medizinischen Experimenten an Menschen die Zustimmung der Versuchsperson erforderlich. „Die Impfpflicht verstößt eindeutig dagegen“, sagt die Frau, während ein Redner per Lautsprecher die Politiker im Bundestag als „Verbrecher“ bezeichnet.

„Jeder Einzelne von diesen Politverbrechern, der sich daran beteiligt, wird den Zorn des deutschen Volkes zu spüren bekommen“, sagt ein Redner unter starkem Beifall. Und: „Die Herrschaften in Uniform gehen uns hier nicht auf den Sack.“

Etwa 400 Menschen haben sich inzwischen am Brandenburger Tor versammelt. Der große Zustrom bleibt bisher aus.

Die Debatte im Bundestag am 7. April zur Impfpflicht.

Opposition nutzt die Debatte zur Abrechnung mit der Ampel

Abgeordnete von CDU, AfD und Linkspartei sprechen sich gegen den Antrag der Ampelfraktionen aus. Aus verschiedenen Gründen, mit verschiedenen Gegenanträgen. Immer wieder wird die Debatte von Kurzinterventionen unterbrochen.

Zwischen Union und Ampel wird darum gestritten, ob man sich vor der Sitzung auf gemeinsame Anträge hätte einigen können.

Britta Haßelmann (Grüne) unterbricht Sepp Müller (CDU) und wirft der Union vor, es gehe ihr nur darum, „dass am Ende Herr Merz die Krone aufhat als Kompromissmacher“. Es sei eine Legende, dass die Ampel vor dem Donnerstag nicht gesprächsbereit war.

Haßelmann: „Ich kann nichts dafür, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU nicht in der Lage ist, einen Termin mit der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis90/Grüne zu finden!“ Man habe vier Monate Zeit gehabt.

Müller entgegnet: Unionsfraktion habe vor Weihnachten einen Fragenkatalog vorlegt, der von Scholz und Lauterbach nicht beantwortet worden sei.

Die Debatte im Bundestag am 7. April zur Impfpflicht.

Demonstranten und Gegendemonstranten streiten

Vor der amerikanischen Botschaft, in Sicht- und Hörweite zur impfkritischen Demonstration, hat sich die Antiverschwurbelte Aktion formiert. Sie demonstrieren heute wieder gegen „Schwurbler“, gekommen sind bisher aber kaum eine Handvoll Gegendemonstranten. Der lautstarken Hauptdemonstration auf der anderen Seite des Brandenburger Tors ruft Schnappi, der Chef der Gruppe, immer wieder durchs Mikro zu, dass sie eben nicht in „einer Diktatur leben“. Die Stimmung ist gut, immer wieder kommt es aber zu Meinungsverschiedenheiten mit Demonstranten der anderen Seite. Die rufen in Richtung Antiverschwurbelte Aktion „Faschos“, Schnappi bleibt gelassen: „Die kommen aus der U-Bahn und sind schon auf 180.“ Er sagt auch, dass es viele Ungerechtigkeiten gebe – die Impfpflicht gehöre nicht dazu.

Demonstrant in der Nähe des Brandenburger Tors

Wagenknecht: Impfung muss persönliche Entscheidung bleiben

„Die deutschen Geisterfahrer gegen den Rest der Welt“ nennt Sahra Wagenknecht (Linke) in ihrer Redezeit von weniger als einer Minute die Diskussion zur Impfpflicht, obwohl die Krankenhäuser auch bei den bisher höchsten Inzidenzen im Verlauf der Pandemie nicht mehr überlastet sind. „Die Corona-Impfung muss eine persönliche Entscheidung bleiben“, fügt sie noch hinzu. Tosender Applaus von ganz rechts – bei den Linken selbst applaudieren nur Abgeordnete auf den hinteren Plätzen.

Demonstranten versammeln sich am Brandenburger Tor

Unter dem Motto „Nein zum Impfzwang“ demonstrieren auf dem Pariser Platz auf der Westseite des Brandenburger Tors etwa 350 Menschen gegen eine geplante Impfpflicht. Im Anschluss wollen die Teilnehmer unter anderem über die Straße des 17. Juni rund um das Regierungsviertel ziehen. Die Stimmung ist friedlich, und die Polizei ist entspannt. Vorher war auf verschiedenen Telegram-Kanälen mobilisiert worden.

Auch einige Gegendemonstranten sind seit dem Morgen vor Ort: Die Gruppe „Omas gegen Rechts“ erhofft sich, dass einige von „der Querdenker-Demo vielleicht doch noch zur Vernunft kommen und nicht mit Nazis marschieren“. Und, dass heute wenigstens ein Antrag zur Impfpflicht angenommen wird. Hannah Müller erzählt außerdem, dass die Omas gegen Rechts regelmäßig vorm Mahnmal stehen, damit „dieses Andenken nicht durch irgendwelche Video-Streams missbraucht werden kann“. Wenn die Demo später „hier vorbeikommt, kriegen sie eine Ansage von den Omas“. Unterstützt werden sie auch vom Geradedenken-Bündnis, denn die „Antifa ist breit, es sind nicht nur Omas“.

Lauterbach appelliert an Union: „Lassen Sie uns nicht im Stich!“

Der Bundesgesundheitsminister fleht am Ende seiner Rede beinahe an die Abgeordneten der Unionsfraktion: „Lassen Sie uns heute nicht im Stich!“

Der Kampf für und gegen die Impfpflicht schmiedet merkwürdige Allianzen: der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, klatscht für die Kritik des CSU-Abgeordneten Erich Irlstorfer, als der sagt: Die Ampel mache das doch nur als Gruppenantrag, weil ihr die Mehrheit fehle.

Ampel hat keine eigene Mehrheit, AfD kritisiert, viele Zwischenrufe

Nach zwei Jahren Pandemie, einem Jahr mit neuartigen Impfstoffen und einem Streit über das Impfen der fast genauso lange schon andauert, entscheidet der Bundestag heute über eine allgemeine Impfpflicht. Doch der Ausgang ist offen wie selten, besonders bei einer Frage mit solcher Dimension. Früh wurde die Entscheidung von der Fraktionsdiziplin befreit, weil die Ampel keine eigene Mehrheit hat.

Die Debatte verläuft seit 9 Uhr äußerst lebhaft, wird von Applaus, Zwischenrufen und Zwischenfragen unterbrochen.

Die AfD legt in persönlicher Anklage aus dem Plenum, aber auch direkt vom Rednerpult aus mehrfach den Finger in die Wunde dieses Gesetzgebungsprozesses: Von Merkel und Spahn über Scholz und Lauterbach hatten die Spitzenpolitiker des Landes durch die Bank versprochen: Es wird keine Impfpflicht geben. Alle änderten den Kurs. Abgeordnete der AfD kritisieren aber an diesem Morgen nicht nur die Impfpflicht – sondern ziehen den Nutzen und die Sicherheit der Corona-Impfungen grundsätzlich infrage.

AfD bezeichnet Olaf Scholz als Lügner

Der AfD-Abgeordnete Martin Sichert hat Olaf Scholz in Zusammenhang mit dessen Corona-Politik als Lügner bezeichnet. Dafür erhielt er eine Rüge von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).

Das bedeutet der Ü-60-Vorschlag

Alle über dieser Altersgrenze müssten bis zum 15. Oktober über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen. Für Ungeimpfte zwischen 18 bis 59 Jahren soll eine Beratungspflicht gelten, sie müssten dann „eine individuelle ärztliche Beratung“ nachweisen.

Baerbock muss Nato-Treffen verlassen

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) muss wegen der Bundestagsabstimmung über eine Corona-Impfpflicht vorzeitig vom Nato-Treffen in Brüssel abreisen. Der Bundeskanzler habe die Ministerin gebeten, an der Abstimmung teilzunehmen, hieß es am Donnerstagvormittag aus Regierungskreisen.

Bislang keine klare Mehrheit, CDU will Impfregister

Vor der Abstimmung ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben zeichneten sich am Donnerstag keine klaren Mehrheitsverhältnisse ab. Nach einer Aussprache soll der Bundestag zunächst über die Reihenfolge bei der Abstimmung entscheiden. Als einziger ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt der Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahre vor. Darauf hatten sich zwei Gruppen von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt. Zwei Anträge lehnen eine Pflicht ab, die Union fordert in einem Antrag zuerst den Aufbau eines Impfregisters.