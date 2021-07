Fehlende Nachfrage

:

Impfzentrum Tempelhof schließt: Rotes Kreuz erwartet keine Engpässe

Am Dienstag werden im Berliner Impfzentrum in Tempelhof die letzten Corona-Impfungen verabreicht. Dennoch gebe es in Berlin mehr als genug Impfstoff.

Artikel anhören