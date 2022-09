Berlins Autofahrer haben bundesweit die schlechteste Bilanz was Schäden angeht. Wie der Tagesspiegel berichtete, muss daher die Kfz-Haftpflicht bei Berliner Autos knapp 40 Prozent häufiger zahlen als im Bundesdurchschnitt – nur das Ostallgäu und Garmisch Partenkirchen schneiden schlechter ab.

Die Autoversicherung in Berlin ist teuer. Bundesweit bekommt Berlin die schlechteste Regionalklassen-Einteilung bei Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko.

Deutschlandweit am besten bei der Schadensbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung steht der Landkreis Elbe-Elster im Süden Brandenburgs in diesem Jahr da. Autofahrer verursachten hier weniger, beziehungswese weniger teure Schäden als der Bundesdurchschnitt. Für Brandenburger Autofahrer bleibt die Kfz-Versicherung im kommenden Jahr meist günstig.