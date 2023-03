Weniger Energie sparen: Berlins Beamte dürfen wieder bei 19 Grad arbeiten Eine Reihe der Energiesparmaßen für Verwaltung und öffentliche Betriebe laufen aus. Damit werden Schwimm- und Sporthallen sowie die Amtsstuben wieder wärmer. dpa

Räume in den Verwaltungsgebäuden dürfen wieder auf mindestens 19 Grad erwärmt werden. Philipp Znidar/dpa

Berlin -Eine Reihe der vom Berliner Senat beschlossenen Energiesparmaßen für Verwaltung und öffentliche Einrichtungen laufen Mitte April aus. So muss die Wassertemperatur in Schwimmbädern dann nicht mehr auf maximal 26 Grad abgesenkt werden. Die Raumtemperatur in Sporthallen darf wieder über 17 Grad steigen, die in öffentlichen Gebäuden auf über 19 Grad. Das hat der Senat auf Vorschlag der Wirtschaftsverwaltung am Dienstag beschlossen.