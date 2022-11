15-Jährige in Berlin vermisst: Wo ist Sermina Ahmeti?

Die 15-jährige Sermina Ahmeti verließ bereits am Dienstag, den 18. Oktober 2022 ein Wohnheim in der Lehrter Straße und kehrte nicht mehr zurück.

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Die 15-jährige Sermina Ahmeti verließ bereits am Dienstag, den 18. Oktober 2022 ein Wohnheim in der Lehrter Straße in Moabit und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Die Verschwundene wird wie folgt beschrieben: 1,60 Meter groß

schlanke Figur

braune Augen

trug zuletzt schwarze, schulterlange, leicht gewellte Haare

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben?

Wer hat die 15-Jährige möglicherweise nach dem 18. Oktober 2022 noch irgendwo gesehen?

Wer kann ansonsten sachdienliche Hinweise geben, die zum Auffinden des Mädchens beitragen können?

Die verschwundene Sermina Ahmeti trug zuletzt lange, schwarze Haare. Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 030 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.