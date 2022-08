Ein junger Mann soll am frühen Sonntagmorgen in Lichtenberg zwei Frauen und deren Töchter in der S-Bahn und später am Bahnhof Wartenberg sexuell belästigt haben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, soll er sogar seinen Glied entblößt haben.

Den Angaben zufolge nutzten die Frauen gemeinsam mit ihren beiden Töchtern um 3.20 Uhr die S-Bahn der Linie S75 in Richtung Wartenberg, als der 23-Jährige sich anzüglich geäußert haben soll. Im weiteren Verlauf soll er laut Bundespolizei versucht haben, eine der minderjährigen Töchter anzufassen, woraufhin sich deren Mutter dem Mann in den Weg stellte.

Daraufhin soll er die 32-Jährige zur Seite gestoßen und sie am Oberkörper berührt haben. Die Frauen verständigten die Polizei und verließen die S-Bahn gemeinsam mit ihren minderjährigen Töchtern am S-Bahnhof Wartenberg. Der 23-Jährige folgte ihnen jedoch auf den Bahnsteig und soll dabei sein Glied entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest.

Die Beamten übergaben den indischen Staatsangehörigen den zuständigen Kollegen der Bundespolizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und exhibitionistischer Handlungen ermittelt.