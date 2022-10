Ein betrunkener Mann hat am Sonntagabend mehrere Reisende in einer Berliner S-Bahn in Angst und Schrecken versetzt. Der 36-Jährige war um 20.45 Uhr am S-Bahnhof Schönholz in eine S-Bahn der Linie 25 eingestiegen. Kurz darauf beobachteten Passagiere, wie er plötzlich eine Waffe aus seinem Hosenbund zog und diese in seinem Rucksack verstaute, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Entsetzte Zeugen informierten sofort den Zugführer, der daraufhin die Bundespolizei alarmierte. Einsatzkräfte nahmen den Mann beim Halt am Bahnhof Heiligensee vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine geladene Schreckschusswaffe, ein Einwegglas mit Betäubungsmitteln und eine Feinwaage.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannten Mann ergab einen Wert von 2,0 Promille. Der Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.