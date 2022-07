Die Bundespolizei sucht nach einer Frau, die in der Nacht zu Sonntag in einer S-Bahn der Linie S41 sexuell belästigt worden sein soll. Nach Angaben der Bundespolizei filmte sie ein 29-jähriger Mann zunächst während der Fahrt vom S-Bahnhof Hermannstraße in Richtung Berlin Südkreuz und fasste sie im weiteren Verlauf gegen ihren Willen am Oberkörper an.

Ein Zeuge schritt ein, woraufhin sich ein lautstarker Streit zwischen den beiden Männern entwickelte. Nachdem die Frau den Zug am S-Bahnhof Tempelhof verlassen hatte, drohte der 29-Jährige dem 24-jährigen Zeugen verbal. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den syrischen Staatsangehörigen kurz darauf vorläufig fest.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Bedrohung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Frau machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 2977790 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 6888000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.