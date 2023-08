In Bernau gestohlenes Wohnmobil in Vorpommern aufgetaucht

Penkun/Bernau -Ein in Bernau bei Berlin gestohlenes Wohnmobil hat die Bundespolizei im Süden Vorpommerns beschlagnahmt. Das in Richtung Polen fahrende Fahrzeug fiel am Donnerstagmorgen einer Zivilstreife der Bundespolizei auf der Autobahn 11 bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) auf. Nach dem Anhalten sahen die Beamten Einbruchspuren und Manipulierungen am Zündschloss. Der Fahrer, der etwa Anfang 20 sein soll, habe keine Papiere bei sich gehabt und sei festgenommen worden. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug im Wert von 45.000 Euro kurz vorher in Bernau unweit der A11 Berlin-Stettin gestohlen worden war. Dort war bereits Anzeige erstattet worden.