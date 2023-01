Vietnam: Junge im Betonrohr ist tot Einsatzkräfte versuchten vier Tage lang alles, um den Zehnjährigen aus einem Rohr in 35 Meter Tiefe zu befreien. Nun gibt es traurige Gewissheit. Der kleine Nam ist tot. dpa

Einsatzkräfte in Vietnam versuchten vergeblich, den zehnjährigen Nam aus einem 35 Meter tiefen Betonrohr zu retten. dpa/Dong Thap's People Committe

Hanoi -Mehrere Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Jungen in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam haben Behörden ihn für tot erklärt. Der Junge sei 100 Stunden nach erfolglosen Rettungsversuchen gestorben, sagte Doan Tan Buu, der stellvertretende Regierungschef der südvietnamesischen Provinz Dong Thap, am Mittwochabend (Ortszeit) vor Reportern. Man wolle nun so schnell wie möglich seine Leiche bergen, fügte er hinzu.