In Cottbus sind die Narren los: Großer Karnevalsumzug

Cottbus -Nach einer verhaltenen Karnevalssaison wegen der Coronakrise im vergangenen Jahr wollen an diesem Sonntag wieder Tausende Narren durch die Cottbuser Innenstadt ziehen. Um 13.11 Uhr geht es mit dem 30. „Zug der fröhlichen Leute“ in Cottbus los. Die bunte Parade ist laut Stadt der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. Zehntausende Schaulustige werden an der Strecke erwartet, wenn bunt geschmückte Wagen und Kutschen durch die Straßen rollen. Rund 3000 Aktive, darunter auch von Karnevalsvereinen aus Berlin und Sachsen, wollen mitwirken. Autofahrer müssen in Cottbus am Sonntag mit Verkehrseinschränkungen rechnen.