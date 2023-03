In Deutschland gilt wieder Sommerzeit Trotz vieler Gegner und Kritiker bleibt es dabei: Wir drehen zweimal im Jahr an der Uhr. Vor einigen Jahren schien das Ende der Zeitumstellung schon besiegel... dpa

Braunschweig -Mit einer „geklauten Stunde“ sind Deutschland und die meisten Länder Europas wieder in die sogenannte Sommerzeit gestartet. Die Uhren wurden Sonntagnacht von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. „Alles hat auch in diesem Frühjahr technisch einwandfrei geklappt“, sagte Dirk Piester von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörde in Niedersachsen ist für die Verbreitung der gesetzlichen Zeit in Deutschland zuständig.