In Deutschland stationierter US-Soldat verschwunden – Polizei ermittelt

Die in Deutschland stationierte US-Armee sucht seit einer Woche nach einem vermissten Soldaten. Wie die zuständige Pressestelle am Dienstag mitteilte, verschwand Staff Sgt. Jonathan Lane am 27. Juni spurlos vom US-Militärstandort Ansbach in Bayern.

Nach vergeblichen Versuchen, ihn zu erreichen, wurde er zwei Tage später als unerlaubt abwesend eingestuft. Lane war demnach dem 1. Bataillon, 214th Aviation Regiment, zugeteilt, wo er für die Reparatur von Hubschraubern verantwortlich war. Die Militärstrafverfolgungsbehörde CID und Rettungsteams des DES untersuchen den Vermisstenfall nun zusammen mit der deutschen Kriminalpolizei, hieß es.

Bisher sei das Verschwinden des Mannes unerklärlich. Die Einheit von Staff Sgt. Lane habe mehrmals versucht, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln und Kontakt mit ihm aufzunehmen – alle Versuche blieben jedoch erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort von Jonathan Lane werden bei der Kriminalpolizei Ansbach unter der Telefonnummer 09802832485 entgegengenommen.