In London unter Druck: Anklage gegen Kevin Spacey Im Juli wies Kevin Spacey in London schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe zurück. In New York sprach ihn kürzlich eine Jury in einem aufsehenerregenden... Benedikt von Imhoff , dpa

Der Schauspieler Kevin Spacey verlässt das Daniel Patrick Moynihan Gerichtsgebäude in New York. Eine US-Jury hatte den Hollywood-Star dort in einem Zivilprozess von den Vorwürfen sexueller Übergriffe freigesprochen. Andres Kudacki/AP/dpa

London -Die britische Staatsanwaltschaft erhöht den Druck auf Hollywood-Star Kevin Spacey. Wegen sexueller Übergriffe werde gegen den 63-Jährigen Anklage in sieben weiteren Fällen erhoben, sagte Rosemary Ainsline vom Crown Prosecution Service (CPS) in London am Mittwoch. Damit geht es in Großbritannien nun insgesamt um zwölf Anklagepunkte. Die Vorwürfe, die ein Mann erhoben hat, wiegen schwer.