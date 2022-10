Indonesien: Mann kämpft gegen Tiger Der Plantagenarbeiter konnte noch seine Kollegen warnen, dann hat ihn der Tiger attackiert. Es kommt zu einem Kampf, den der Mann überlebt - mit schweren Ver... dpa

Jakarta -In Indonesien hat ein Tiger Medienberichten zufolge einen Mann angegriffen und am Kopf verletzt. Der Sumatra-Tiger sei am Samstag in der Provinz Riau auf Sumatra in ein Lager von Plantagenarbeitern eingedrungen, als diese gerade schliefen, berichtete die Nachrichtenagentur Antara am Sonntag unter Berufung auf den Leiter der örtlichen Naturschutzbehörde.