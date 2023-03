Indonesien: Zahl der Toten nach Feuer steigt auf 19 Beim Brand in einem Benzindepot in Jarkata sind 35 Menschen verletzt worden, 19 verloren ihr Leben. Wie ist es zu dem Unglück gekommen? dpa

Menschen gehen an einem Auto vorbei, das beim Brand in einem Treibstoffdepot zerstört wurde. Tatan Syuflana/AP/dpa

Jakarta -Bei einem Großbrand in einem indonesischen Treibstoffdepot sind nach Behördenangaben bisher 19 Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen würden nach dem Feuer am Freitagabend noch immer vermisst, hieß es am Sonntag. Mindestens 35 Menschen hätten starke Verbrennungen erlitten. Mehrere Häuser in der Umgebung der Anlage im dicht besiedelten Norden der Hauptstadt Jakarta seien zerstört worden.