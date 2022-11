Russlands Präsident Putin reist nicht zum G20-Gipfel Beim G20-Treffen auf Bali wird es vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Nun steht fest: Es wird ein Gipfel ohne Putin, der bloß eine Vertretung schickt. dpa / AFP

Der russische Präsident Wladimir Putin. Imago/Sergei Bobylev

Jakarta -Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel in Indonesien in der kommenden Woche teilnehmen. Stattdessen werde Außenminister Sergej Lawrow die russische Delegation beim Gipfel auf Bali leiten, sagte die Protokollchefin der russischen Botschaft in Indonesien der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Der Kremlchef hatte seine Teilnahme an dem Treffen am 15. und 16. November lange offen gelassen.