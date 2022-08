Die Inflation lässt die Kosten für Lebensmittel explodieren. Ein Ende der Spirale ist nicht in Sicht: Laut einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts geben die befragten Händler an, ihre Preise im Lebensmitteleinzelhandel auch in den kommenden drei Monaten anzuheben, berichtet die ARD. Zugleich reagieren die ersten Supermärkte in Berlin und Deutschland auf offensichtlich zunehmende Zahl von Diebstählen. Sie sichern die ersten Lebensmittel teilweise mit moderner Technik, die sonst nur bei Produkten wie iPhones oder Luxusartikeln wie Champagner zum Einsatz kommt.

In einem Supermarkt im Berliner Bezirk Weißensee sind Rumpsteak, Lammspieße, Steak aus der Hochrippe vom Jungbullen oder auch argentinisches Steak mit gelben Sicherungsmarkierungen versehen. Darauf steht: „Gesicherter Artikel“. Auffällig: Es sind die günstigen Artikel, die mit den speziellen Sicherungen gegen Diebstahl versehen sind. Bei den Steaks handelt es sich um Billig-Fleisch mit der Haltungsstufe eins, also der niedrigsten Stufe. Das deutlich teurere Bio-Fleisch in derselben Filiale ist nicht mit den gelben Sicherungshinweisen versehen.

Diebstahlsicherungen bei Butter, Käse, Fleisch

Bei Twitter kursiert zudem ein Foto, dass die gelbe Sicherungsmarkierung auf Butter zeigt. Der User schreibt dazu: „Ich glaube es hackt Lidl! Sind wir schon soweit, dass normale Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss?“

Ich glaube es hackt #Lidl! Sind wir schon soweit, dass normale #Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss? pic.twitter.com/LfJgWkjyO9 — 🕊🐶🏍 Tєѕkα Yαя❤️‍🔥🐕🕊 (@NinjaTrekkie) July 15, 2022

„Soziale Unruhen wären nicht mehr auszuschließen“

In Großbritannien sichern Supermärkte der Ketten Sainsbury's, Coop, Tesco und Aldi Babymilch, Vitaminpräparaten, Steak, Käse oder auch Butter. Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschland, sagte der Bild dazu: „Es ist mehr als offensichtlich, dass Grundnahrungsmittel nicht noch teurer werden dürfen.“

Man müsse nun „zwingend verhindern, dass sich ein Großteil der Menschen dies nicht mehr leisten kann und als letzte Verzweiflungstat der Diebstahl bleibt“. Bauer befürchtet, dass ansonsten die soziale Spaltung der deutschen Gesellschaft weiter zunehmen wird. Bauer: „Soziale Unruhen wären nicht mehr auszuschließen.“

Verbraucherschutz: Preisanstieg um 14,8 Prozent

Nach Angaben der Verbraucherschutzzentrale sind Nahrungsmittel in allen Lebensmittelgruppen teurer geworden. Die Verbraucherschützer teilen mit: „In den vergangenen 20 Jahren waren die Lebensmittelpreise deutlich weniger angestiegen als andere Lebenshaltungskosten“.

Und weiter: „Lag die Teuerung zwischen 2000 und 2019 durchschnittlich noch knapp unter 1,5 Prozent, liegt der Preisanstieg von Juli 2021 zu Juli 2022 bei 14,8 Prozent.“