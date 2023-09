Die hohen Kosten für Lebensmittel bereiten noch immer vielen Menschen Sorgen. In Berlin sind die Verbraucherpreise im September erneut gestiegen. Die Preise erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2022 um 5,1 Prozent. Das teilte das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Im Vergleich zum August 2023 stiegen die Verbraucherpreise zwar nur um 0,5 Prozent, doch insbesondere die Lebensmittelpreise sind mit 7,8 Prozent in der Hauptstadt weiter gestiegen. Diese Nahrungsmittel sind besonders teuer geworden:

Die Preise für Gemüse sind im Vergleich zum September 2022 um 9,1 Prozent gestiegen. Zwiebeln, Knoblauch oder Ähnliches sind sogar 30,3 Prozent teurer geworden, Möhren 16,6 Prozent und Kartoffeln 26,7 Prozent. Wie das Statistikamt mitteilte, seien auch die Preise für Tomatenketchup (45,2 Prozent) und tiefgefrorene Pommes frites (34,5 Prozent) deutlich gestiegen.

Inflation: Zucker ist Top-Preistreiber unter den Nahrungsmitteln

Kekse sind im September in den Berliner Supermärkten 42,5 Prozent teurer geworden, Brot- und Getreideerzeugnisse 11,7 Prozent. Doch der Gewinner unter den Preistreibern ist mit Abstand Zucker. Im Vergleich zum September 2022 ist Zucker in diesem Monat 80,3 Prozent teurer geworden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch die Preise für Energie sind im Vergleich zum September 2022 deutlich gestiegen. Hier beträgt die Teuerungsrate 10,5 Prozent. Einige Lebensmittel sind jedoch auch günstiger geworden. Die Preise für Butter sind um 30 Prozent zurückgegangen, Sonnenblumen- und Rapsöl um 16,2 Prozent und Gurken um 38,1 Prozent.

Allgemein hat sich die Inflation in Deutschland im September deutlich abgeschwächt. Im August kosteten Waren und Dienstleistungen noch 6,1 Prozent mehr. Diesen September lag die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat durchschnittlich bei 4,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt zu seiner ersten Schätzung mit. (mit dpa)