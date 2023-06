Verband: Preise bei Aldi, Lidl, Rewe, Penny und Netto werden günstiger

Lebensmittel liegen in einem Supermarkt an der Kasse auf dem Band.

Der Lebensmittelhandelsverband rechnet in absehbarer Zeit mit sinkenden Preisen im Supermarkt. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Lebensmittel (BVLH), Franz-Martin Rausch, sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Mittwochsausgaben), die „Entspannung bei den Erzeugerpreisen“ werde sich „nach und nach in den Lebensmittelverkaufspreisen sichtbar machen“. In „einzelnen Bereichen“ wie bei Käse oder Milch seien Preissenkungen indes bereits jetzt sichtbar, erklärte Rausch.

Die in den vergangenen Monaten stark angestiegenen Lebensmittelpreise erklärte Handelsverbandschef Rausch mit „Kostensteigerungen in der gesamten Wertschöpfungskette“. Unter anderem „Rohstoffe, Energie oder Verpackungen“ seien mit Beginn des Ukraine-Krieges „erheblich teurer“ geworden und hätten einen „Domino-Effekt“ ausgelöst, der schließlich zu einem Preisanstieg im Supermarkt geführt habe.