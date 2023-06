Inflation steigt in Deutschland voraussichtlich auf 6,4 Prozent

Die Inflation in Deutschland ging zuletzt überraschend zurück. Nun zieht sie aber wieder an: Im Juni lag die Teuerung im Jahresvergleich bei 6,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Mai hatte die Teuerung 6,1 Prozent betragen. Verglichen mit Mai kletterten die Preise im Juni um 0,3 Prozent.

Dem Statistikamt zufolge stiegen die Nahrungsmittelpreise im Jahresvergleich überdurchschnittlich um 13,7 Prozent an. Der Anstieg der Energiepreise lag mit 3,0 Prozent weiterhin unterhalb der Gesamtinflation.

Treibend wirkte auch die Preisentwicklung bei den Dienstleistungen mit einem Plus von 5,3 Prozent. Das lag vor allem am Basiseffekt des 9-Euro-Tickets, das im vergangenen Sommer das Preisniveau gedrückt hatte.