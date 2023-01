Influencer Andrew Tate bleibt in U-Haft in Rumänien Vergewaltigung, Menschenhandel und Geldwäsche: Nach seiner Festnahme wurde gegen Andrew Tate eine 30-tägige Untersuchungshaft angeordnet, die er nun ganz abs... dpa

SCREENSHOT - Andrew Tate (m.) bei seiner Festnahme durch die rumänische Polizei Ende Dezember vergangenen Jahres. Observator Antena 1/AP/dpa

Bukarest -Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien in Haft. Ein Gericht in Bukarest wies einen Berufungsantrag gegen die verhängte Untersuchungshaft zurück, den Tate, sein ebenfalls inhaftierter Bruder Tristan Tate und zwei mutmaßliche rumänische Mittäterinnen gestellt haben, wie rumänische Medien berichteten.