Influencerin Elena Huelva stirbt mit nur 20 Jahren

Die spanische Influencerin Elena Huelva ist im Alter von 20 Jahren gestorben. Sie verlor am Freitag den Kampf gegen ihren Knochenkrebs, wie ihre Familie auf Instagram mitteilte. Huelva war schon im Teenageralter am sogenannten Ewing-Sarkom erkrankt. Dabei handelt es sich um eine besondere Form des Knochenkrebses, von der vor allem Kinder und Jugendliche betroffen sind und die nur schwer heilbar ist.

Vor drei Tagen hatte Elena Huelva ihr letztes Foto auf Instagram veröffentlicht, zu dem sie schrieb: „Heute ging es mir nicht gut als ich aufgewacht bin, sehr erschreckend. Die Tage sind sehr schwierig, sie werden immer komplizierter, aber ich stärker und komplizierter. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich schon vor langer Zeit gewonnen habe. Wir machen weiter, immer.“

Elena Huelva hatte auf Instagram ihren Kampf gegen den Krebs dokumentiert und teilte ihre Erfahrungen bis zuletzt mit bis zu einer Million Menschen. Ihre Follower sahen sie im Krankenbett, aber auch, wie sie die schönen Momente des Lebens in sich aufsog: Elena in der Sonne, bei einer Autofahrt, neben dem Weihnachtsbaum oder am See.

Vier Wochen vor ihrem Tod teilte die Influencerin ein Video, auf dem sie Abschied nahm. Dazu schrieb sie: „Ich wollte dieses Video hier lassen, denn am Ende ist das Leben die Erinnerungen, die wir mitnehmen, die Menschen, die Liebe, und ich habe schon gewonnen.“