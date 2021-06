Berlin - Die Schauspielerin Ingrid van Bergen (89) hat ihr Leben als Filmstar und ihren Beruf als „sehr aufregend“ empfunden. Sie habe die Kollegen, die Crew am Set und die Kameraleute geliebt, erzählte sie der Bild am Sonntag. Auf die Frage, ob da auch mal geflirtet worden sei, sagte van Bergen: „Die Männer flirteten alle mit mir, ich war schließlich mal ein attraktives Weib!“ Das habe zum Prozedere gehört, das sei einfach so gewesen. „Ich war aber immer in festen Händen und habe das nie wirklich ernst genommen.“ Van Bergen spielte in zahlreichen Filmen mit, sie stand neben Stars wie Kirk Douglas, O.W. Fischer und Heinz Rühmann vor der Kamera. 2009 gewann sie das RTL-Dschungelcamp.

Am Dienstag wird van Bergen 90 Jahre alt, zum Geburtstag kommen laut dem Interview ein paar Freunde und vielleicht auch die Enkel. Vor dem Tod habe sie keine Angst. „Er muss nicht morgen kommen. Ich lebe gerne und würde auch sofort 200 werden, wenn das ginge und ich gesund bleibe.“ Hauptsache, sie bleibe geistig fit und könne weiterhin ihren Alltag alleine bewältigen.