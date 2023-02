Initiative: 30 Millionen Hunde jedes Jahr geschlachtet Die World Dog Alliance will den Verzehr von Hunde- und Katzenfleisch weltweit verbieten lassen. Laut dem Gründer werden jährlich rund 30 Millionen Hunde in A... dpa

ARCHIV - Hunde, die geschlachtet werden sollen, sitzen in einem Käfig auf einem Tiermarkt in Lijang in der chinesischen Provinz Yunnan. epa Michael Reynolds/epa/dpa

Berlin -Ein internationales Abkommen zum Verbot des Verzehrs von Hunden- und Katzenfleisch will eine Initiative namens World Dog Alliance (WDA) erreichen. Laut der Organisation werden in Asien jedes Jahr rund 30 Millionen Hunde geschlachtet und gegessen. 70 Prozent von ihnen seien gestohlene Haustiere, sagt Him Lo, Direktor für Rechtsangelegenheiten bei der WDA, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.