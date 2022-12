Innensenatorin Spranger: Kein Verbot für Proteste der „Letzten Generation“  

CDU und FDP fordern einen härteren Kurs gegen die Klima-Kleber in Berlin. Ein Protest-Verbot steht im Raum. Die FDP will den Aktivisten die Führerscheine abnehmen.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat ein generelles Protestverbot für Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ abgelehnt. Das erklärte die Politikerin laut dem Tagesspiegel.

Ein solcher Vorstoß wurde zuvor von CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat Kai Wegner ins Spiel gebracht. Dabei verwies er auf München, wo Protestaktionen der „Letzten Generation“ auf für Rettungsdienste wichtigen Straßen, an Brücken oder Autobahnen per Allgemeinverfügung verboten seien. „Die Berliner Innensenatorin sollte es genauso in Berlin anordnen“, erklärte Wegner. Die Aktivisten störten „auf lebensgefährdende Weise den Verkehr“ und seien „eine Gefahr für die Berliner“.

FDP-Generalsekretär will Klima-Aktivisten den Führerschein wegnehmen

Spranger ist gegen ein Protestverbot. Der Erlass einer Allgemeinverfügung wie in München sei derzeit nicht geplant, weil die Vorteile „nicht ersichtlich“ seien, teilte ihre Sprecherin Sabine Beikler mit. Wiederholt festgeklebten Aktivisten werde genau das in Berlin bereits seit Anfang Dezember unter Androhung von Zwangsgeldern per versammlungsrechtlicher Beschränkungen untersagt. Vorteile in der Münchner Regelung sehe man nicht.

Unterstützt wird der CDU-Chef bei seinen Forderungen nach einer härteren Gangart gegen die Klima-Aktivistinnen und Aktivisten von der FDP. FDP-Generalsekretär Lars Lindemann hat in diesem Zusammenhang neue Sanktionen gegen die Aktivisten gefordert: Er will den Aktivisten die Führerscheine abnehmen.

Vorbeugender Arrest in Bayern bis zu 30 Tage möglich

Derzeit können die Aktivisten nach Angaben der Polizei Berlin bis zu 48 Stunden vorsorglich in Gewahrsam genommen werden. In Bayern sind die Regeln härter. Ein solcher vorbeugender Arrest ist im Freistaat für bis zu 30 Tage möglich. Diese lange Frist hat eine Debatte über die Verhältnismäßigkeit ausgelöst. Die Aktivisten verstehen ihren Protest als gewaltlosen zivilen Ungehorsam, ziehen aber großen Unmut der Betroffenen auf sich und verursachen teils gefährliche Situationen im Verkehr.

Die Linken-Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan äußerten erneut Verständnis für die Anliegen der „Letzten Generation“. „Es sind keine Klimaterroristinnen, es sind keine Klima-RAF oder sonst irgendwas unterwegs“, sagte Schirdewan. Er selbst würde wahrscheinlich andere Protestformen wählen. Aber: „Ziviler Ungehorsam ist schon ganz okay.“ (mit dpa)