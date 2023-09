Innensenatorin: Viel Lob für Polizeiwache am Kottbusser Tor

Berlin -Die anfangs umstrittene neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gelobt worden. Sehr viele Bewohner der Umgebung und Geschäftsleute hätten seit dem Start der Wache Mitte Februar positive Rückmeldungen gegeben, sagte Spranger am Montag im Innenausschuss. Die Gesamtsituation im Kiez habe sich sehr verbessert.

Sie bekäme Mails von Frauen, die sich bedankten, weil sie sich sicherer bewegen könnten, sagte Spranger weiter. Die Polizei habe bislang dort 1050 Anzeigen aufgenommen und 3000 Gespräche mit Bürgern geführt. 23.000 Arbeitsstunden hätten Polizisten in dem Bereich in diesem Jahr bis jetzt absolviert, im Vorjahr seien es 18.000 Stunden gewesen.

Während der Planungsphase der neuen Polizeiwache, die im 1. Stock eines Hochhauses direkt über der Straße eingerichtet wurde, hatte es Proteste von linken und linskradikalen Gruppen gegeben, die kritisierten, zu viel Polizeipräsenz am Kottbusser Tor trage zur Eskalation bei und treibe die Mieten hoch.