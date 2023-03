Insa-Sonntagstrend: AfD erstmals seit fünf Jahren vor Grünen

Wäre am heutigen Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD wohl auf 16 Prozent der Wählerstimmen. Damit würde die Partei vor den Grünen liegen. Das sind die Trends.

Laut einer aktuellen Umfrage fallen die Grünen in der Wählergunst derzeit hinter der AfD zurück. Das geht aus dem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild am Sonntag hervor. Demnach würde die AfD 16 Prozent der Stimmen erhalten, wäre am Sonntag Bundestagswahl. Die Grünen würden laut der Umfrage 15 Prozent der Wählerstimmen erreichen. Damit verlieren sie einen Prozentpunkt.

Ebenfalls einen Prozentpunkt büßen die Unionsparteien CDU und CSU ein, die mit 28 Prozent aber immer noch klar vor der SPD mit 21 Prozent (unverändert) liegen. Die Linke erreicht der Umfrage zufolge wieder 5 Prozent (plus 1), auch die FDP gewinnt einen Punkt und steigt auf 8 Prozent.

Für den „Sonntagstrend“ hatte das Meinungsforschungsunternehmen Insa im Auftrag der Zeitung vom 13. bis zum 17. März 1202 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben. (mit AFP)