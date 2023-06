AfD im Höhenflug: Rekord-Umfragewert von fast 20 Prozent

Die AfD hat in einer neuen Umfrage einen neuen Rekord aufgestellt. 19,5 Prozent der befragten Bürger sprachen sich für die Rechtspopulisten aus.

Auf einem AfD-Parteitag hängt ein Plakat mit dem Schriftzug „Alternative für Deutschland“. Die Partei hat einen neuen Rekord in einer Umfrage aufgestellt. Stefan Sauer/dpa

Die AfD befindet sich auch weiterhin im Umfragehoch. Die umstrittene Partei habe 0,5 Prozentpunkte hinzugewonnen und liege nun bei 19,5 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung am Montag unter Berufung auf eine Erhebung des Instituts Insa. Dies sei der höchste jemals von Insa gemessene Wert für die Rechtspopulisten. In der Vorwoche hatte die AfD noch gleichauf gelegen mit der SPD. Die Sozialdemokraten konnten sich in der aktuellen Umfrage nun aber um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent verbessern.

Die Unionsparteien legten den Angaben zufolge einen halben Prozentpunkt zu und kamen auf 27 Prozent. Die FDP büßte einen Prozentpunkt ein und erreichte acht Prozent. Die Grünen (13 Prozent) und Linke (4,5 Prozent) verloren jeweils einen halben Prozentpunkt.

Sonntagsfrage: Über 2000 Bürger wurden befragt

Die Ampel-Parteien kommen der Umfrage zufolge zusammen auf 41 Prozent und verfehlen damit deutlich eine parlamentarische Mehrheit. Eine schwarz-rotes Bündnis aus SPD und Union mit zusammen 47 Prozent und eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP mit zusammen 48 Prozent kämen jeweils auf parlamentarische Mehrheiten.

Für den Insa-Meinungstrend wurden vom 9. bis zum 12. Juni 2023 insgesamt 2003 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.