Umfrage: AfD überholt Regierungspartei SPD in Brandenburg

Laut einer neuen Insa-Umfrage erreicht die AfD in Brandenburg 28 Prozent – sieben Prozentpunkte mehr als die regierende SPD.

Die AfD befindet sich auch in Brandenburg auf einem Höhenflug. In einer Umfrage des Instituts Insa für die Bild befindet sich die AfD bei der Sonntagsfrage bei 28 Prozent. Damit liegt sie deutlich vor der SPD, die auf 21 Prozent kommt. Im Oktober 2022 hatte die AfD noch drei Prozent weniger und die SPD einen Punkt mehr erreicht.

Die CDU kommt auf 18 Prozent, das ist ein Punkt mehr als im Oktober. Die Grünen erreichen 9 Prozent und verlieren damit 2 Punkte. Die Linke liegt unverändert bei 10 Prozent, BVB/Freie Wähler erreichen erneut 5 Prozent.

Brandenburg wählt am 22. September 2024 einen neuen Landtag

Die FDP fällt von 4 auf 3 Prozent und würde damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die rot-schwarz-grüne Koalition hätte mit 48 Prozent noch eine parlamentarische Mehrheit. Am 22. September 2024 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Die Umfrage im Oktober war die erste seit der Landtagswahl, in der die AfD vorn lag. In Umfragen vor der Landtagswahl hatte die AfD bereits vor der SPD gelegen. Der Landesverfassungsschutz stufte die AfD Brandenburg 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.