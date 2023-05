Sonntagsfrage: AfD in Ostdeutschland klar die stärkste Partei

Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD laut INSA-Umfrage im Osten (ohne Berlin) auf 26 Prozent kommen und wäre Wahlsieger. So schneiden die anderen Parteien ab.

Die AfD ist in Ostdeutschland inzwischen klar die stärkste Partei. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut INSA, über die die Bild am Sonntag berichtet. Demnach käme die AfD in den ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) auf 26 Prozent, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre. Sie liegt damit deutlich vor der CDU, die in der Umfrage bei 23 Prozent landet.

Die SPD käme auf 20 Prozent, die Grünen auf 10 Prozent und die FDP auf 8 Prozent. Die Linke hat ihren Status als Volkspartei in den ostdeutschen Ländern verloren und erreicht bei der Umfrage nur noch 9 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

INSA-Umfrage: AfD im gesamten Bundesgebiet bei 16 Prozent

Für das gesamte Bundesgebiet ergibt sich laut der Insa-Umfrage ein etwas anderes Bild. Hier liegt die CDU mit 28 Prozent vorne, die Grünen liegen wie in der Vorwoche bei 14 Prozent. Die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kommt auf 20 Prozent. Die SPD wäre zweiter. Die FDP legt einen Punkt hinzu und erreicht 9 Prozent.

Die AfD würde, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre mit 16 Prozent auf Platz drei kommen. Die Linke verliert einen Punkt und würde mit 4 Prozent die 5-Prozent-Hürde verfehlen. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.