Insa-Umfrage: SPD rutscht auf tiefsten Stand seit zwei Jahren

Berlin -Neun Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl: Die SPD ist in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild am Sonntag auf den tiefsten Stand seit dem Sommer 2021 gerutscht. Im „Sonntagstrend“ kommen die Sozialdemokraten auf 17 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche.

Die FDP büßt ebenfalls einen Punkt ein und landet bei 6 Prozent. Die Grünen verbessern sich dagegen um zwei Punkte auf 15 Prozent. Die übrigen im Bundestag vertretenen Parteien bleiben unverändert: CDU und CSU verharren bei 27 Prozent und die Linke bei 5 Prozent.

AfD bei 21 Prozent

Der Insa und zwei weiteren Umfragen zufolge festigte die AfD ihre Position als deutlich zweitstärkste bundespolitische Kraft. In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-„Politbarometer“ der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen legt die Partei um einen Prozentpunkt auf 21 Prozent zu, nach Senderangaben ein Höchstwert. Auch in der Insa-Umfrage kommt die AfD auf 21 Prozent. Im aktuellen Deutschlandtrend für das ARD-„Morgenmagazin“ verharrt die AfD nach der Erhebung von Infratest Dimap bei 22 Prozent.

Im ZDF-„Politbarometer“ und im ARD-„Deutschlandtrend“ kommt die SPD auf 17 (-2) beziehungsweise 16 Prozent (+/-0). Die Grünen können sich jeweils um einen Prozentpunkt auf 16 beziehungsweise 15 Prozent verbessern. Der dritte Ampel-Partner, die FDP, kommt auf 6 (-1) beziehungsweise 7 Prozent (+1). Die Linke verharrt im Politbarometer bei 5 und im Deutschlandtrend bei 4 Prozent. Stärkste Kraft ist auch in diesen beiden Umfragen weiter die Union mit unverändert 26 Prozent im ZDF-„Politbarometer“ und 28 Prozent (-1) im ARD-„Deutschlandtrend“.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.