Twitter ist offenbar dazu bereit, ein Kaufangebot von Elon Musk anzunehmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geht dies aus Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervor. Demnach stimmt das Unternehmen einem Verkaufspreis von „rund 43 Milliarden US-Dollar in bar“ zu. Das wären 54,20 Dollar pro Aktie. Diesen Preis soll der Vorstandsvorsitzende von Tesla Inc als seinen „besten“ bezeichnet haben. Zudem solle es sich um ein „letztes“ Angebot handeln, so der Bericht unter Berufung auf die Insider.

Die Vereinbarung könnte schon im Laufe des Montags nach einem Treffen des Vorstands bekanntgegeben werden, heißt es. Es sei jedoch nach wie vor möglich, dass das Angebot in letzter Minute scheitert. Twitter und Musk haben sich bislang nicht zu den Aussagen der anonymen Quellen geäußert.