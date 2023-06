Betrüger nehmen derzeit verstärkt Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram ins Visier. Das Verbrauchermagazin Watchlist Internet warnt vor einer Fake-Nachricht, die von einem vermeintlichen Meta-Profil aktuell vermehrt an einzelne Nutzer versendet wird.

In der privaten Nachricht werde den Empfängerinnen und Empfängern vorgeworfen, angeblich gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Sie werden demnach aufgefordert, ein Widerrufsformular auszufüllen, sonst werde das Konto gesperrt. Der Link zum Formular befindet sich gleich in der Nachricht, heißt es in dem Portal weiter. Darin werden weitere Daten abgefragt. Mit dem Trick stehlen die Kriminellen die Zugangsdaten ihrer Opfer, die daraufhin den Zugang zu ihrem Instagram-Account verlieren. Damit würden sie dem Bericht zufolge anschließend erpresst.

Wörtlich stehe in der auf englich verfassten Nachricht mit dem Absender „Meta Facebook Support Team“ das Folgende: „Your instagram page has been reviewed by our servers. And many times it has been detected that you do not comply with copyright. Remember that the Meta Platform Gives Great Importance to its Users. If you do not complete the objection form that we will give you within 48 hours; your account will be closed.“ Es folgt der Link zum Widerrufsformular.

In Phishing-Falle bei Instagram getappt? Das können Betroffene tun

Wer auf die Nachricht reingefallen ist, sollte zunächst in seinem E-Mail-Postfach nach einer Mail mit dem Absender „security@mail.instagram.com“ suchen. Denn in der Regel melde sich Instagram, wenn das Passwort oder die E-Mail-Adresse eines Kontos geändert wird. Ein Link in der E-Mail ermöglicht es, den Vorgang rückgängig zu machen.

Sollte das nicht möglich sein, kann der Support von Instagram helfen. Diesen erreichen Betroffene unter www.instagram.com/hacked/. Als letzte Möglichkeit rät Watchlist Internet, Freundinnen und Bekannte darum zu bitten, den Account zu melden. Wenn die Betrüger daraufhin der Aufforderung nach einem Identitätshinweis nicht nachkommen können, wird das Konto nach einer Weile gelöscht.