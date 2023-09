Der Comedian Luke Mockridge, dem von seiner Ex-Partnerin Ines Anioli sexuelle Gewalt vorgeworfen wurde, wirbt in einem Instagram-Video für eine neue Podcastfolge, in der er zu Gast ist. In dem Podcast „Hätte ich das mal früher gewusst“ (seit Donnerstag 16 Uhr online) spricht er über die erhobenen Anschuldigungen und die Folgen. Später attackiert er seine Comedian-Kollegin Hazel Brugger, die sich gegen ihn stellte.

„Kollegen haben sich ziemlich positioniert in den letzten Jahren, haben meine private Angelegenheit benutzt, um ihre Podcasts und Profile zu befüllen und Social-Media-Content daraus zu generieren, um gratis Applaus einzuheimsen. Allen voran natürlich auch Hazel Brugger, die mit ihrem T-Shirt-Ding beim Deutschen Comedypreis eine ordentliche Welle gemacht hat. Damals gab es dafür Applaus und mittlerweile mit all dem, was links und rechts rausgekommen ist ... Bisschen schwierig. Und dementsprechend gibt es ordentlich Feuer auf ihrem Profil, was ich mit ’nem Gefühl der Genugtuung wahrnehme. Ich kriege die Screenshots auch von Twitter und denk mir so: Ja, jetzt siehst du mal, wie das ist“, teilt Mockridge in dem Instagram-Video mit.

Der Künstler bittet seine Fans, Hazzel Brugger nicht mit Hass-Postings zu überziehen: „Aber man muss auch mal eine Grenze ziehen und die ist dann gezogen, wenn jemand schwanger ist. Hazel erwartet ein Kind und ich weiß, was Social-Media-Hass mit einem machen kann, vor allem, wenn er auf einen Selbstwert trifft, der ein bisschen fragiler ist, das ist bei Hazel der Fall, das sagt sie auch selber und da noch eine Schwangerschaft dazu, das ist einfach nicht cool. Deswegen möchte ich die Menschen aus meiner Community darum bitten, bei diesem Hass nicht mitzumachen. Ihr seid Luke-Mockridge-Fans, ihr seid besser als das.“