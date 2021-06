Berlin - Tausende Berliner Kinder können ab Montag ihr Schwimmabzeichen nachholen. Dafür bietet der Landessportbund (LSB) zusammen mit der Senatsverwaltung für Gesundheit in den Sommerferien kostenlose Intensivkurse an. Auch die Berliner Bäder haben Schwimmkurse organisiert. Die Nachfrage ist groß. Wegen der Corona-Pandemie waren viele Kurse ins Wasser gefallen.

Die Schwimm-Intensivkurse des LSB richten sich den Angaben zufolge an Berliner Schüler der 3. und 4. Klasse, die im Schwimmunterricht kein Seepferdchen oder Jugendschwimmabzeichen in Bronze erworben haben. In Ausnahmefällen dürften auch Schüler der 5. und 6. Klasse teilnehmen. Die Kurse finden in mehreren Hallenbädern statt und dauern eine Woche. Im Herbst sollen nach Angaben von Referatsleiterin Johanna Suwelack weitere Kurse angeboten werden.