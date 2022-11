Internationale Streetart: Besonderes Wandgemälde in Berlin enthüllt Ukrainische und internationale Streetart-Künstler kreieren gemeinsame Werke, um ein Zeichen zu setzen. Am Sonntag wurde ein riesiges Bild an einer Hausfassade in Alt-Treptow präsentiert. dpa

Die Künstler Andriy Kalkov und Dennis Schuster stehen bei der Präsentation des Wandgemäldes „Flower of Democracy“ vor ihrem Werk. dpa/Christoph Soeder

Berlin -Ein Wandgemälde soll ein Zeichen setzen. Der ukrainische Künstler Andriy Kalkov und der deutsche Dennis Schuster haben es gemeinsam geschaffen. Enthüllt wurde es am Sonntag in Berlin. Es ist Teil des Streetart-Projekts „The Wall: Murals in Europa und im Nahen Osten“, bei dem bis zum 25. Dezember Wandgemälde in fünf Städten von Genf bis Ankara präsentiert werden sollen.