Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Putin

Der Internationaler Strafgerichtshof in den Haag (IStGH) hat Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit.

Einem entsprechenden Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Ausstellung eines Haftbefehls hatten die Richter stattgegeben.

„Heute, am 17. März 2023, hat die Vorverfahrenskammer II des Internationalen Strafgerichtshofs im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine Haftbefehle gegen zwei Personen erlassen: Herrn Wladimir Wladimirowitsch Putin und Frau Maria Aleksejewna Lwowa-Belowa“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Das Gericht wirft Putin vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein. Lwowa-Belowa ist russische Beauftragte für Kinderrechte. Auch ihr werden Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder zur Last gelegt. Nach den Feststellungen der drei Richter, Rosario Aitala, Tomoko Akane und Sergio Ugalde, soll Lwowa-Belowa in den ersten Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Deportation von ukrainischen Jugendlichen und Kindern in von Moskau kontrollierte Einrichtungen angeordnet haben.

Das Gericht urteilte, es gebe „hinreichende Gründe“ für die Annahme, dass die beiden Verdächtigen für Kriegsverbrechen und rechtswidrigen Deportationen aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich seien.

Es ist der erste Haftbefehl, den das Gericht im Zusammenhang mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlässt. Dass Putin tatsächlich auch vor Gericht erscheinen wird gilt allerdings als unwahrscheinlich. Russland erkennt das Gericht nicht an.