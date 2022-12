Internetzugang für Gefangene in Berlin Berlin will Häftlingen als erstes Bundesland einen Internetzugang in Gefängnissen ermöglichen. Am Mittwoch (10.00 Uhr) stellt Justizsenatorin Lena Kreck (Lin... dpa

Berlin -Berlin will Häftlingen als erstes Bundesland einen Internetzugang in Gefängnissen ermöglichen. Am Mittwoch (10.00 Uhr) stellt Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) das Projekt in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Stadtteil Lichtenberg vor. Dort läuft das System nach Justizangaben seit Anfang Dezember im Probebetrieb. Voraussichtlich bis Oktober 2023 solle es dann auch den Insassen in den anderen Berliner Gefängnissen zur Verfügung stehen.