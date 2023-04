Interpol: 200 Tonnen Drogen in Lateinamerika beschlagnahmt In einer Megaoperationen gehen Einsatzkräfte in Mittel- und Südamerika gegen Gangs und Kartelle vor. Die Bilanz kann sich sehen lassen: über 14.000 Festnahme... dpa

ARCHIV - Im Rahmen der Operation Trigger IX wurden 203 Tonnen Kokain sichergestellt. Christian Charisius/dpa

Foz do Iguaçu -In einer von der internationalen Polizeiorganisation Interpol koordinierten Operation ist den Sicherheitsbehörden in Lateinamerika ein schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen.