Ein Teil der Interstate 95 liegt in Trümmern, Flammen und dichter Rauch sind zu sehen: Ein Brand in einer Unterführung hat in Philadelphia zum Einsturz einer Autobahnbrücke geführt.

Eine viel befahrene Autobahnbrücke ist in der US-Metropole Philadelphia nach einem Feuer teilweise eingestürzt. Fernsehbilder zeigten am Sonntagmorgen (Ortszeit) Flammen und dichten Rauch über den abgesackten Trümmern der Interstate 95.

Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstraße gewesen, teilte die Feuerwehr in Philadelphia mit. Dort sei ein Fahrzeug, womöglich ein Tanklaster, in Brand geraten, was wiederum den Einsturz des darübergelegenen Autobahn-Stücks ausgelöst habe. Genaue Details lägen noch nicht vor. Feuerwehrchef Derrick Bowmer bestätigte sagte, der Fahrer des Wagens gelte als vermisst. Die Einsatzkräfte seien noch damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Das Feuer war in einer Unterführung ausgebrochen. Philadelphia Office of Emergency/AFP

Die Interstate 95 ist eine wesentliche Verkehrsader an der US-Ostküste und verbindet Großstädte wie Miami, Washington, Philadelphia und New York. Die wichtige Nord-Süd-Achse erstreckt sich vom südlichen Bundesstaat Florida bis nahe an die nördliche Grenze der USA zu Kanada. In der Umgebung der Unglücksstelle wurde der Verkehr auf der Autobahn in beide Richtungen gesperrt.

Beamte arbeiten nach dem Einsturz der Brücke am Unfallort. Joe Lamberti/AP

Neben den eingestürzten vier Fahrbahnen Richtung Norden seien auch die Fahrbahnen Richtung Süden durch die Hitze des Brandes beschädigt, sagte Feuerwehrchef Bowmer. Die Behörden rieten Reisenden, das Gebiet weiträumig zu umfahren und „alternative Reiserouten“ zu wählen. Der Wiederaufbau des zerstörten Autobahnabschnitts könne viele Wochen dauern – ein Horrorszenario sowohl für Pendler als auch für Reisende zum Beginn der sommerlichen Urlaubssaison.