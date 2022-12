Interview: Selenskyj wäre bereit für Zweikampf mit Putin 

Selenskyj erklärte in einem Interview, dass er „Allzeit bereit“ für einen Kampf mit Putin wäre. dpa/Ukrainian Presidential Press Off

Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit dem französischen Nachrichtensender LCI am Samstag erklärt, wie er sich die Kommunikation mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorstellt. Er sagte: „Ein Mann, ein echter Mann, wenn er jemandem eine Botschaft übermitteln will, wie zum Beispiel, ob er ihm die Fresse polieren will, dann macht er das ganz allein, ohne die Dienste eines Vermittlers in Anspruch zu nehmen“, so der ukrainische Präsident. „Wenn ich Putin eine solche Botschaft übermitteln müsste, würde ich das ganz allein tun.“

Auf Nachfrage des Moderators, ob er für einen Zweikampf mit Putin bereit wäre, beteuerte Selenskyj lächelnd, dass er „Allzeit bereit“ wäre. Viel Vorbereitung hätte der ukrainische Staatschef offenbar nach eigenem Empfinden nicht nötig. Er führte aus: „Schon morgen, aber das wäre der letzte Gipfel von Präsident Putin."

Videoansprache: Ukraine wehrt sich weiter gegen russische Angriffe

Die Verteidigungsbereitschaft der Ukrainer bleibt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch nach den jüngsten Raketenangriffen ungebrochen. Doch sorgte die neueste russische Raketenwelle wieder einmal für den Ausfall von Strom, Fernwärme und Wasser in weiten Teilen des Landes. Die Europäische Union verabschiedete am Freitag ein neues Sanktionspaket gegen Moskau. Selenskyj: „Raketen-Anbeter“ in Moskau haben falsche Hoffnungen

„Was auch immer sich die Raketen-Anbeter in Moskau erhoffen, an den Kräfteverhältnissen in diesem Krieg wird es nichts ändern“, sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zwar habe Russland immer noch genug Raketen für weitere massiven Angriffe. „Wir aber haben genug Entschlossenheit und Selbstvertrauen, um nach diesen Schlägen unsere eigenen auszuteilen.“