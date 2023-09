Irak: Haftbefehle nach tödlichem Brand bei Hochzeitsfeier

Bagdad -Bei einem Brand bei einer Hochzeitsfeier im Irak sind mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen und 200 weitere verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der nördlichen Provinz Ninive, Nadschim al-Dschaburi, in der Nacht.

Leicht entflammbares Material in der Halle ließ diese in kurzer Zeit in Flammen aufgehen und einstürzen. Ismael Adnan/dpa