Iran: Der „schmutzigste Mann der Welt“ ist tot

Amou Haji, der sich 68 Jahre lang nicht gewaschen hatte, starb am Sonntag im Dorf Dejgah in der südlichen Provinz Fars.

Amou Haji (Onkel Haji) vor einer offenen Backsteinhütte, die die Dorfbewohner für ihn gebaut haben, am Rande des Dorfes Dezhgah im Iran.

Amou Haji (Onkel Haji) vor einer offenen Backsteinhütte, die die Dorfbewohner für ihn gebaut haben, am Rande des Dorfes Dezhgah im Iran. AFP

Ein Iraner, der den Spitznamen „schmutzigster Mann der Welt“ trug, weil er jahrzehntelang nicht geduscht hatte, ist im Alter von 94 Jahren gestorben, berichteten am Dienstag staatliche Medien.

Amou Haji (Onkel Haji) starb am Sonntag im Dorf Dejgah in der südlichen Provinz Fars, berichtete die Nachrichtenagentur IRNA. Haji habe es vermieden, wegen der Angst, „krank zu werden“, zu duschen, zitierte die Agentur einen örtlichen Beamten. Er war Single und nachdem er von einer Frau zurückgewiesen worden war, beschloss er, isoliert zu leben.

Aber „vor ein paar Monaten hatten ihn Dorfbewohner zum ersten Mal in ein Badezimmer gebracht, um sich zu waschen“, so IRNA. Iranischen Medien zufolge wurde 2013 ein kurzer Dokumentarfilm mit dem Titel „The Strange Life of Amou Haji“ über sein Leben gedreht.