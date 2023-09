Iran: Gefangenenaustausch mit den USA heute in Katar

Ein seit Wochen erwarteter Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran soll nach Angaben aus Teheran am Montag in Katar stattfinden. Der iranische Außenamtssprecher Nasser Kanani sagte in Teheran, die iranische Regierung hoffe darauf, im Laufe des Tages eine Bestätigung für die Freigabe von in Südkorea eingefrorenen iranischen Vermögenswerten zu erhalten. „Noch am selben Tag“ könne dann der Gefangenenaustausch stattfinden.

Teheran und Washington hatten sich im August auf den Gefangenenaustausch geeinigt. Die USA sagten zu, fünf Iraner freizulassen. Im Gegenzug will Teheran fünf im Iran festgehaltene US-Bürger freilassen. Voraussetzung ist die Freigabe von sechs Milliarden Dollar (5,6 Milliarden Euro), die auf der Grundlage von US-Sanktionen gegen den Iran in Südkorea eingefroren wurden.

Die fünf US-Bürger haben iranische Wurzeln und besitzen neben der iranischen auch die US-Staatsbürgerschaft. Der Iran erkennt jedoch keine doppelten Staatsbürgerschaften an.

Geschäftsmann Siamak Namazi soll aus iranischer Haft entlassen werden

Unter ihnen ist der Geschäftsmann Siamak Namazi, der 2015 wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden war. Seine Familie weist die Vorwürfe zurück. Bei den anderen US-Bürgern handelt es sich um den Umweltaktivisten Morad Tahbaz, den Geschäftsmann Emad Sharqi und zwei weitere Männer, die nicht namentlich genannt werden wollten. Alle fünf US-Bürger waren vom Iran bereits im August in den Hausarrest entlassen worden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der vergangenen Woche hatte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna dann auch die fünf Iraner identifiziert. Unter ihnen sind Reza Sarhangpour und Kambiz Attar Kashani, die beide gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen haben sollen. Der 2021 in der Nähe von Boston festgenommene Kaveh Lotfolah Afrasiabi wurde von der US-Justiz beschuldigt, ein Agent der iranischen Regierung zu sein. Die anderen beiden Iraner, Mehrdad Moein Ansari und Amin Hasanzadeh, wurden wegen Verbindungen zu den iranischen Sicherheitskräften inhaftiert.

Das passiert mit den fünf Männern in iranischen Gefängnissen

Von den fünf Iranern werden nach Angaben des iranischen Außenamtssprechers zwei in den Iran zurückkehren. Zwei wollen auf eigenen Wunsch in den USA bleiben. Der fünfte Iraner wird in ein Drittland ausreisen. Der Austausch soll in Katar stattfinden, da der Golfstaat als Vermittler zwischen Washington und Teheran aufgetreten war. Die USA und der Iran unterhalten seit vielen Jahren keine diplomatischen Beziehungen zueinander.